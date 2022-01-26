По состоянию на 11:00 26 января в Армении всего подтверждено 355 662 случая заражения COVID-19, 334 696 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 033 летальных исхода.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 408 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 7 721 тестов. Подтверждено 1 931 случая заболевания COVID-19, вылечились 147 заболевших, есть 1 летальный исход.Всего проведено 2 692 959 тестирований.