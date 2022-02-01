С первых же дней Карабахского конфликта, возникшего на почве международного принципа права наций на самоопределение, международные организации в любом документе, касающемся этого вопроса, отмечали необходимость мирного урегулирования конфликта. Заметим, на фоне бряцания оружием со стороны президента Азербайджана Алиева, как только он получил по наследству пост главы государства.

На всем протяжении этого времени единственным препятствием на пути мирного урегулирования Карабахского конфликта было и остается пребывание Алиева у власти.

Как может человек, превративший арменофобию в часть своей государственной политики, бахвалящийся тем, что в Азербайджане подрастает несколько поколений, воспитанных в духе ненависти к армянам, осознавать – что такое мир и стабильность в регионе.

После оккупации при непосредственном участии Турции 75 процентов территории Арцаха, проникновения на территорию Армении и овладения нашими важными стратегическими высотами, взятия под контроль отдельных участков межгосударственных дорог, человек этот продолжает сыпать угрозы в адрес Армении и Арцаха.

Заявив на днях представителям местных СМИ, что Азербайджан больше не допустит, чтобы со стороны Армении исходила угроза безопасности на Южном Кавказе, недальновидный президент Азербайджана продолжил: «Мы никогда не позволим, чтобы Армения снова стала потенциальной угрозой для Азербайджана. Если мы это увидим, то примем жесткие меры. Это должен знать каждый. Мы не только освободили наши земли, мы освободили регион Южного Кавказа от варварских сил. Сейчас они поникли, но никто не может гарантировать, что они не поднимутся снова».

Конечно, можно было бы игнорировать безумные, циничные высказывания Алиева, лишний раз не цитировать его арменофобский бред, но мир должен знать, с кем приходится иметь дело. Особенно армянский народ, перед которым день ото дня все более раскрывается чудовищный облик главы соседнего государства.

Таким образом, на наших глазах происходит вопиющее искажение истории, фактов. Арцаху и Армении всегда угрожал и угрожает Азербайджан. Именно поэтому Нагорный Карабах накануне развала СССР провозгласил независимость, прекрасно сознавая, какая судьба уготована ему в составе независимого Азербайджна. И не будь вмешательства члена НАТО Турции во второй Арцахской войне, Алиев увидел бы собственный затылок, а не 75 процентов территории армянонаселенного Арцаха, избравшего путь независимости и демократии.

Не приходится сомневаться, что время все расставит по местам, даст оценку агрессии Турции и Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, армянского народа. Но сегодня имеем то, что имеем: лживые заявления со стороны Турции и Азербайджана относительно урегулирования отношений с Арменией, факт проникновения на этом фоне азербайджанских вояк на суверенную территорию Армении, почти каждый Божий день звучащие громогласные угрозы со стороны Азербайджана в адрес Армении.

На данный момент пребывание Алиева в роли главы Азербайджана крайне негативно влияет на утверждение в регионе мира и стабильности. Международным организациям следует, наконец, осознать, что пышущий ненавистью к армянству и Армении глава Азербайджана не захочет, да и не сможет поддерживать ровные отношения с Арменией и армянами.

В качестве доказательства напомним, что азербайджанские войска по сей день не покинули территорию Армении.

За этот период армянская сторона представила предложения, направленные на деэскалацию ситуации, снижение напряженности, повышение уровня безопасности и стабильности в пограничной зоне Армения-Азербайджан.

Напомним, что в трехстороннем заявлении, опубликованном премьер-министром Республики Армения, президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации в Сочи 26 ноября 2021 года, говорится, что стороны договорились «предпринять шаги для повышения безопасности и стабильности на азербайджано-армянской границе и достичь формирования двусторонней комиссии по делимитации и демаркации».

Эта договоренность была подтверждена, и 14 декабря в ходе встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета, достигнута договоренность об отводе войск.

Таким образом, предложения армянской стороны касаются не предварительных условий, как утверждает азербайджанская сторона, а реализации достигнутых договоренностей. Республика Армения считает, что в соответствии с вышеупомянутыми договоренностями в ближайшее время должен начаться процесс демаркации.

Предложения армянской стороны были переданы России, которая, в свою очередь, передала их Баку. Об этом, в частности, заявил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы должны заставить комиссию работать как можно быстрее», — сказал глава российского МИД.

Дабы затянуть время и ничего не предпринимать, вернее, торпедировать процесс деэскалации ситуации, снижения напряженности, повышения уровня безопасности и стабильности в приграничной зоне Армения-Азербайджан, а главное – сохранить за собой захваченные территории Армении, Баку заявил о неприемлемости предусловий Еревана по демаркации.

У армянской стороны никаких предусловий не было, о чем, в свою очередь заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян. На это заявление ответа нет. Равно как и на предложения.

«У нас пока нет уточнений, разъяснения пока уточняются. Идет постоянная дискуссия, она продолжается непрерывно. Сейчас мы пытаемся получить разъяснения, какая часть недопустима, на каком основании, и соответственно — какие новые решения могут быть найдены?», — сказал Мирзоян.

А время идет. Если Алиеву кажется, что тем самым ему удастся утвердить им же декларированный абсурдный тезис о том, что Арцахский вопрос им, якобы, решен раз и навсегда, то это глубочайшее заблуждение.

Вашингтон и Москва уже заявили, что вопрос не решен, поскольку не определен статус Карабаха. Третий же сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция, подписала документ организации того же содержания.

Агрессивное поведение, угрозы Алиева лишь подкрепляют убеждение в том, что статус Карабаха обязательно должен быть определен. И не в составе Азербайджана, где царит государственная политика арменофобии.