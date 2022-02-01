Центробанк Армении ожидает, что в этом году, в отличие от 2021 года, цены на продовольствие будут расти более медленными темпами.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Мартын Галстян.

«Цены на продукты выросли примерно на 12 %. Рост имеет две основные причины, одна из которых – инфляция на внешних рынках, это глобальное явление. Например, на данный момент инфляция в Армении составляет 7,7%, в США закончили год с инфляцией около 7%, такой инфляции в США не было с 1982 года. Если не ошибаюсь, инфляция в России 8,4%, она также возросла», – сказал Галстян, напомнив, что инфляция в Армении снизилась с 9,6% до 7,7%.

Вторым источником инфляции является рост цен на некоторые сезонные товары, возвращение которых к уровню, близкому к нормальному, способствовало тому, что инфляция по итогам года снизилась с 9,6% ниже предполагаемых 8,4%, до 7,7%. Ожидания того, что продовольственная инфляция повторит поведение 2021 года и в этом году, не соответствуют нашему базовому сценарию. Мы ожидаем, что цены на продовольствие будут расти более медленными темпами», – сказал он.

ЦБ также рассчитал инфляцию, ожидаемую в результате изменения тарифов на воду и электроэнергию. По оценке банка, она составит около 0,6% годовых. Галстян отметил, что есть также влияние некоторых вторичных эффектов, связанных с электроэнергией. А поскольку по части возможного повышения цен на газ пока есть неопределенность, то в результате сценарного анализа предположений общая инфляция, которая касается регулируемых цен, будет в пределах 1-1, 5% в годовом разрезе.

ЦБ положительно оценивает свою работу по сдерживанию цен. «Наши расчеты показывают, что если бы мы не приняли меры в прошлом году, если бы эти действия не были ориентированы на будущее, наша инфляция на продукты питания составила бы 15% вместо 11%. Мы рассчитываем, что в конце года приблизимся к нашей цели», – сказал он.

Председатель ЦБ считает, что данное ими обещание вернуться к цели будет выполнено.Тариф на электроэнергию в Армении с 1 февраля 2022 года вырос на 4,7 драма.