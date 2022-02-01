Авиакомпания «FlyOne Armenia» готова к первому рейсу Ереван-Стамбул-Ереван, который состоится 2 февраля: проведены все подготовительные работы, учтены противоэпидемические мероприятия. Есть интерес к рейсам Ереван-Стамбул-Ереван.

В беседе с Арменпресс председатель правления авиакомпании «FlyOne Armenia» Арам Ананян отметил, что связанный с полетом нынешний уровень активности соответствует предварительным прогнозам компании.

«Мы придаем важность восстановлению авиасообщения в этом направлении на основе взаимности. Как мы уже отмечали, это очень хорошая возможность укрепить связь между армянской общиной Стамбула и Родиной», – сказал Арам Ананян.

Авиакомпания уделяет особое большое внимание противоэпидемическим мероприятиям. В самолете будет обязательно ношение маски. Самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые убивают 99,97% вирусов и бактерий. Арам Ананян подчеркнул, что здоровье и безопасность пассажиров являются для них приоритетом.

Первоначально планируется выполнять два рейса в неделю по направлению Ереван-Стамбул-Ереван – по понедельникам и пятницам. В дальнейшем авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.