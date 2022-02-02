Процесс решения всех проблем, возникших вследствие 44-дневной войны 2020 года и связанных с нагорно-карабахским конфликтом, должен происходить в рамках ОБСЕ, в частности, сопредседательства Минской группы.

Как сообщает Арменпресс, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявил федеральный министр европейских и международных дел Австрийской Республики Александер Шалленберг, отвечая на вопрос корреспондента Первого канала о том, какую роль, по мнению австрийского министра, может сыграть международное сообщество в вопросе возвращения армянских военнопленных и открытия доступа международных гуманитарных организаций в Республику Арцах.

Послание Александера Шалленберга по этому поводу состоит в том, что воля международного сообщества не может заменить политическую волю конфликтующих сторон к достижению решения вопроса.

«Необходима воля Баку и Еревана, азербайджанцев и армян, чтобы двигаться вперед в этом направлении. Мы знаем, что рана еще не зажила, и вы упомянули существующие проблемы, вопрос статуса Нагорного Карабаха, вопрос границ.

Есть еще другие нерешенные вопросы, но у меня сложилось впечатление, что после моего предыдущего визита настроение немного изменилось, и сейчас я более воодушевлен, чем прошлым летом, поскольку вижу признаки движения в правильном направлении. Надеюсь, что Австрия, Европейский союз, я говорю и от имени ОБСЕ, что мы готовы помочь, но вы должны быть готовы принять нашу помощь», — сказал глава МИД Австрии.

Отвечая на комментарий австрийского коллеги, министр иностранных дел Армении согласился с тем, что независимо от того, насколько международное сообщество будет использовать свой инструментарий для поощрения сторон к достижению соглашения, важно, чтобы стороны в первую очередь проявляли такую политическую волю.

И весь мир видел, что Армения готова, очень хочет построить мир в нашем регионе, решить все проблемы. Но проблема, по словам министра Мирзояна, в том, что, выражая такую готовность, Ереван всегда получает от официального Баку прямо противоположные посылы.

«В качестве примера могу посоветовать коллегам посмотреть на недавнее заявление президента Азербайджана. Как и прежде, так и сегодня повторяю, что антиармянская риторика, агрессивная риторика, агрессивные шаги на границе, нерешенность гуманитарных проблем, таких как продолжающееся присутствие в Азербайджане военнопленных, мягко говоря, не способствуют формированию конструктивной атмосферы.

Хочу добавить, что хотя это не было предусмотрено трехсторонним заявлением о прекращении огня, однако армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей, так как мы не заинтересованы в гибели людей, мы в одностороннем порядке решили этот вопрос», – сказал он.

Мирзоян коснулся также вопроса международных организаций, еще раз с сожалением отметив, что Азербайджан проявляет деструктивный подход к этому вопросу, заставляя международные организации, даже Международный комитет Красного Креста, подстраиваться под ту политику, которую они ведут.

«Это единственная организация, которая за эти годы имела присутствие, въезд и выезд в Нагорный Карабах, а сейчас Азербайджан даже это ограничивает. Должен подытожить и подтвердить, что мы хотим конструктивного диалога, решения всех вопросов, как Вы отметили, с целью установления мира, стабильности в регионе, и здесь требуется аналогичная позиция со стороны Азербайджана», – добавил глава МИД Армении.