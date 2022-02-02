Исполнительный вице-президент Ассоциация футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов в связи с предстоящим матчем «Олимпик» (Марсель) — «Гарабаг» в плей-офф Лиги конференций заявил, что он обратился с письмом к генеральному секретарю в УЕФА «для предотвращения возможных армянских провокаций» во время матча.

«Против нас все время пытаются устроить какую-то провокацию. И здесь, скорее всего, будет назначен специальный представитель по безопасности. Вероятно, будет дополнительный представитель УЕФА», — заявил Мамедов. По его словам, АФФА направила письмо также послу Франции, тем самым придав политический окрас данному вопросу.

Азербайджанский клуб с пропагандистским названием «Гарабаг» выступает на чемпионатах уже много лет, и раньше они не были замечены в страхе перед армянскими общинами. Разумеется, данное обращение в УЕФА ничто иное, как дешевая показательная акция. Смешно, что представители фашистской страны, где царит армянофобия на всех уровнях и даже в футболе (напомним, что даже майка Генриха Мхитаряна запрещена в Азербайджане), говорят о толерантности, при чем в такой высоко цивилизованной стране, как Франция, которая явно не нуждается в советах фашистов по организации столь важных мероприятий.