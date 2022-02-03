Без малого 20 лет, в день рождения выдающегося композитора Арама Ильича Хачатуряна, в Армении стартует ежегодный международный музыкальный конкурс его имени. В этом году, согласно традиции, он вновь пройдет в Ереване с 6 по 13 июня, на этот раз собрав молодых и талантливых виолончелистов.

Как сообщили «РА» из пресс-службы конкурса, в XVIII Международном конкурсе имени Арама Хачатуряна могут принять участие музыканты от 16 до 35 лет, любой национальности и гражданства. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 мая 2022 включительно. Уже известен и состав авторитетного жюри под председательством Эдуарда Вульфсона: в него вошли Кристофер Рунинг, Дмитрий Яблонский, Арам Талалян, Мартин Энгстром, Олег Сендецкий, Иштван Варда, Ин Джао.

Отметим, что председатель жюри, скрипач Эдуард Вульфсон работал с такими музыкантами, как Натан Мильштейн, Иегуди Менухин, Генрик Серинг и Мириам Соловьева. Он является лауреатом конкурсов Паганини и Загреба и получил «Гран-при Изящных Искусств» в сотрудничестве с такими великими музыкантами, как Наталья Гутман, Юрий Башмет, Иегуди Менухин, Ида Гендель и Дмитрий Яблонский.

Профессор Эдуард Вульфсон более тридцати лет является ведущим консультантом престижных учреждений и частных клиентов по классической тематике. Его компания «Консалтинг по уникальным музыкальным инструментам» (Edwulstrad КРМИ Ltd) базируется в Женеве.

Вульфсон также известен тем, что умеет находить самые лучшие и самые редкие инструменты и помогает своим престижным клиентам приобретать множество замечательных итальянских струнных инструментов, изготовленных такими известными мастерами, как Антонио Страдивари, Гварнери Дель Джезу и Никколо Амати. В 2008 году, всемирно известный дирижер Мариинского театра и Мюнхенского Филармонического Оркестра маэстро Валерий Гергиев назначил профессора Вульфсона своим личным советником в создании самой уникальной коллекции редких струнных инструментов.

Эдуард Вульфсон также известен как выдающийся профессор, который помог сформировать не одно поколение величайших солистов.

Нашу страну в жюри представляет известный виолончелист, Заслуженный артист Республики Армения Арам Талалян. Талалян окончил магистратуру и аспирантуру Йельского университета (по специальности виолончель и дирижирование) и в 1995 году вернулся в Армению в качестве виолончелиста. С 1997 года преподает в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса.

С 1998 года руководит Оркестром старинной и современной музыки. В 2000-2009гг. являлся виолончелистом квартета имени Комитаса. В качестве дирижера Талалян руководил симфоническими оркестрами фестивалей Traveling Notes и Melodies of Piece, а также Запорожским академическим симфоническим оркестром.

Выступал с такими выдающимися музыкантами, как Клод Франк, Йо Йо Ма, Владимир Спиваков, Яп Шредер, Димут Поппен, Джесси Левин, Кристофер Стембридж, Эмин Хачатурян, Левон Чилингирян и другие.

Арам Талалян – лауреат международных конкурсов, инициатор и первый исполнитель нескольких десятков виолончельных, камерных и оркестровых произведений армянских и зарубежных композиторов. Неоднократно выступал в странах СНГ, Северной и Южной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Напомним, что с 2013 года Международный конкурс имени Хачатряна является членом Международной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC), действующей в Женеве. Федерация является известной музыкальной семьей многих престижных конкурсов, в том числе конкурса имени Королевы Елизаветы, Монреальского международного музыкального конкурса и Международного конкурса Чайковского.

За свою почти двухдесятилетнюю историю Международный конкурс имени Хачатряна расширил географию стран-участниц: в нее вошли Россия, страны СНГ, США, Канада, Мексика, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Великобритания, Китай, Корея, Япония и другие страны.