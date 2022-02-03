По состоянию на 11:00 3 февраля в Армении всего подтверждено 379 266 случаев заражения COVID-19, 343 714 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 065 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 25 944 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 9 595 тестов. Подтверждено 4 388 случаев заболевания COVID-19, вылечились 2 359 заболевших, есть 5 летальных исходов.

Всего проведено 2 754 131 тестирование.