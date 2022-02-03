2 февраля самолет авиакомпании «Flyone Armenia» совершил первый рейс по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. Airbus A320 из международного аэропорта «Звартноц» в крупнейший недавно построенный аэропорт Стамбула перевез около 60 пассажиров.

Как сообщает «Арменпресс», освещать первый полет приехали все ведущие СМИ Турции. Об этом в аэропорту заявил председатель правления авиакомпании «Flyone Armenia» Арам Ананян.

«Дорогие друзья, дорогие коллеги, рад приветствовать всех вас. Благодарю за внимание, проявленное к нашему полету и за вашу работу. Наша компания совершила первый рейс Ереван-Стамбул-Ереван, соединивший два наших древних города. В этот момент пассажиры нашего самолета в Стамбуле уже вылетают в Ереван.

Мы работаем над возобновлением авиасообщения между Ереваном и Стамбулом, и по этому поводу я хотел бы поблагодарить авиационные власти обеих стран, а также наших пассажиров за оказанное доверие. Пользуясь случаем, мы также хотим передать наши приветствия авиакомпании «Pegasus Airlines», которая сегодня также выполнит полеты Стамбул-Ереван-Стамбул, но из другого аэропорта Стамбула.

Мы представляем авиакомпанию, мы не будем давать политические оценки. Это не наша миссия. Наша миссия в ином – предоставлять качественные, доступные и безопасные авиационные услуги, в результате которых соединятся люди и города, будут активизированы экономические и деловые связи, туризм и взаимные визиты, мы приложим все усилия, чтобы реализовать ее должным образом.

Мы запускаем эти рейсы в связи с тем, что они укрепят связь армянской общины с Родиной. Уверен, что в этом плане наши полеты будут успешными. Я думаю, многие из вас хотят знать, что думают о проблемах в нашей стране. Я убежден, что вы сможете найти ответы на все интересующие вас вопросы, посетив Армению. Мы будем вдвойне рады, если для посещения Армении вы воспользуетесь услугами нашей авиакомпании», – отметил Арам Ананян.

3 февраля представители авиакомпании «Flyone Armenia» во главе с председателем правления Арамом Ананяном встретятся с 85-м Армянским Патриархом Константинополя, епископом Сааком Машаляном и с рядом представителей армянской общины Стамбула.