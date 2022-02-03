На заседании правительства министр экономики Ваан Керобян представил показатели экономической активности и инфляции стран-членов ЕАЭС, подчеркнув, что в Армении зарегистрирован самый высокий экономический рост и самая низкая инфляция в ЕАЭС.

«Рост экономической активности в России составил 4,4-4,5%, инфляция 8,4-8,5, рост экономической активности в Беларуси 3,3%, инфляция – 10%, в Казахстане – 3,5% и 8,4%, в Кыргызстане 3,6% – 11,2%, а в Армении 5,8% экономического роста и 7,7% инфляции. У нас самый высокий экономический рост и самая низкая инфляция», – как сообщает «Арменпресс», представил Керобян.

Председатель ЦБ Мартын Галстян, в свою очередь, подчеркнул, что инфляция – проблема во всем мире. Озвученные Керобяном цифры свидетельствуют о достаточно высоком уровне инфляции не только в развивающихся, но и в развитых странах.

«Например, в США годовая инфляция может достичь 7%, что является самым высоким показателем с 1982 года. Что же касается того, что делать в будущем, то наши оценки позволяют надеяться, что к концу этого года мы вернемся к средним показателям инфляции, наши действия и логика направлены именно на это», – подчеркнул Мартын Галстян.Никол Пашинян напомнил, что в 2019 году во всем мире был зарегистрирован рост цен на продукты питания, а Республика Армения была одной из тех стран, где, наоборот, было снижение цен на продукты питания.