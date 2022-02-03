Фонд науки и технологий Армении (FAST) в связи с пятилетним юбилеем объявил о благотворительном ужине Advance Armenia Gala 2022 по сбору средств, которые позволят почти 50 армянским ученым принять участие в ведущих международных научных исследованиях.

Как передает «Арменпресс», целью мероприятия, которое состоится 31 марта в The Landmark Celebration Hall в Лос-Анджелесе, является объединение всех людей, увлеченных развитием инновационного потенциала Армении и создание крепкой сети. Главный спикер вечера – Нубар Афеян, соучредитель FAST, соучредитель и президент американской фармацевтическо-биотехнологической компании «Модерна».

Он опубликовал сообщение об этом событии в своей учетной записи в LinkedIn, написав: «Мы создали Фонд науки и технологий Армении (FAST) с верой в то, что процветание и устойчивое развитие Армении зависят от научно-технического прогресса. С тех пор FAST запустил ряд инициатив, направленных на реформирование в Армении системы образования, науки и технологий, в том числе и исследовательскую программу ADVANCE STEM, которая приносит в Армению передовой опыт в области науки, технологии, инженерии и математики, делает шаг к тому, чтобы превратить страну в потенциальный центр новых открытий.

Грантовая программа ADVANCE создает связь между выдающимися зарубежными учеными и действующими в Армении исследователями, которые объединяются в исследовательские группы и осуществляют конкурентоспособные международные исследования. FAST и его партнеры оказывают всестороннюю долгосрочную институциональную и финансовую поддержку для развития потенциала местных исследователей, возмещения их заработной платы и транспортных расходов, получения лабораторных вспомогательных материалов, публикации статей в научных журналах, участия в международных конференциях и лицензирования, расходы на оборудование. Около 10 армянских ученых уже являются бенефициарами этой программы.

Соучредитель FAST, бизнесмен и инвестор Рубен Варданян рассказал о благотворительном мероприятии и призвал всех армян объединить усилия для развития инновационного потенциала Армении.

«Я считаю, что диаспора должна сыграть значительную роль в преобразовании будущего Армении, активно участвовать в различных проектах, направленных на содействие развитию в Армении науки и технологий», – сказал Рубен Варданян.

«Участвуя в Advance Armenia Gala, вы поддержите фундаментальные научные исследования и поможете строительству сильной Армении», – сказал Артур Алавердян, соучредитель FAST, инженер-физик, бизнесмен и инвестор в области высоких технологий.

К движению за продвижение науки и инноваций в Армении присоединились лорд Ара Дарзи (Великобритания), Юрий Ованнисян (Россия), Наира Овакимян (Иллинойс), Мари Папазян и Дэвид Ян (Силиконовая долина), Карапет Андраникян (Германия), Серж Чурук (Франция), Ованнес Авоян (Армении) и Армен Оруджян, директор-основатель FAST (Лос-Анджелес).

На аукционе по сбору средств будут выставлены две футболки с автографом капитана сборной Армении по футболу, полузащитника итальянской «Ромы» Генриха Мхитаряна. Среди участников и мировой рок-музыкант, солист группы «System of a Down» Серж Танкян.