В Городенке (Ивано-Франковская область Украины) завершается проект по ликвидации аварий и сохранению памятника архитектуры местного значения – Армянской католической церкви.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт AnalitikaUA.net.

Отмечается, что проект реализуется в рамках программы «Содействие инициативам карпатских местных сообществ», которую реализует Ассоциация «Карпатский Еврорегион-Украина».

Уже перекрыта часть кровли, которая находилась в аварийном состоянии и, по мнению специалистов, не сохранилась бы до следующего года.

Основная цель проекта – создание условий для сохранения и популяризации Армянской католической церкви в Городенке как части историко-культурного наследия Карпатского региона.

«Армянская католическая церковь – настоящая жемчужина города. Однако в настоящее время здание находится в аварийном состоянии, и существует большая опасность его разрушения, поэтому и возникла идея проекта. Это позволит не только сохранить историческое сооружение, но и использовать его как туристическую достопримечательность, а в будущем создать на его основе музей духовного искусства», – сказал мэр Городенки Богдан Кобылянский.

«Следует отметить, что над программой работали в течение всего 2021 года. Ремонтные работы по устранению аварийного состояния кровли, которые должны были быть выполнены в первую очередь, уже завершены. Но мы не намерены ограничиваться этим проектом, более того, есть амбициозная цель полностью ликвидировать аварийное состояние здания и приступить к его восстановлению», – рассказала Мария Здрила, руководитель отдела общественных проектов и международного сотрудничества Городенки.

Президент Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил: «Для нас важен каждый историко-культурный объект. Мы гордимся богатым культурно-историческим наследием армян Украины и делаем все возможное для его сохранения и популяризации».На сайте отмечено, что Армянская церковь Непорочного Зачатия Девы Марии является старейшим сохранившимся строением города Городенки. И сейчас в Украине есть около 30 приходов и более десяти действующих церквей. В разных регионах строится еще 5 церквей. Две средневековые церкви находятся в процессе реставрации.