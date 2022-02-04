Министерство экономики начинает сбор данных армянских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с китайскими организациями.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Министерство экономики Армении.«Если вы ведете активную деятельность в промышленности, сельском хозяйстве, пищевой промышленности: производство соков, молочных продуктов, сухофруктов, джемов, алкоголя, воды и т. д.

Если вас интересуют долгосрочные, стабильные возможности сотрудничества на китайском рынке, и ваши компании могут обеспечить большие объемы производства, то министерство предлагает вам заполнить для нас ваши данные, на английском языке», – говорится в обращении министерства.