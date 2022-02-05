5-го и 6-го февраля температура воздуха ночью понизится на 8-10 градусов, а днем-на 4-6 градусов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ГНКО Центр гидрометеорологии и мониторинга.

Днем 5-го февраля —в отдельных районах, днем 10-го —в большинстве регионов ожидаются осадки. 6-9 февраля и ночью 10 февраля ожидается погода без осадков. 5-го, 8-10-го февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-23 м / с

В Ереване днем 5февраля,6-9 февраля ожидается погода без осадков. Осадки ожидаются днем 10-го февраля.