Армия Обороны Республики Арцах призывает Азербайджан воздержаться от информационных интриг, об этом говорится в распространенном заявлении оборонного ведомства республики.

“Распространяемые азербайджанскими СМИ слухи , согласно которым подразделения Армии обороны якобы открыли огонь по азербайджанскому населенному пункту Гапанлу, являются ложными и не имеют никакого отношения к действительности.

На самом деле, на указанном участке режим прекращения огня был нарушен азербайджанскими вооруженными силами.

Оборонное ведомство Арцаха еще раз подтверждает свою приверженность достигнутым трехсторонним договоренностям о прекращении огня и призывает Азербайджан воздержаться от подобных информационных интриг.” , – говорится в заявлении пресс-службы МО Республики Арцах.