В Арцахе 5 февраля было проведено 229 тестов, в результате которых было зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной болезни, в том числе заразились и дети.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства здравоохранения Арцаха, на данный момент стационарное лечение получают 34 человека с коронавирусной болезнью. Врачи оценивают состояние 8 пациентов как крайне тяжелое, 22 пациентов – как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение – на дому.

Согласно источнику, в течение 2022 года с целью лабораторного обнаружения коронавируса было проведено исследование 2944 граждан, у 515 из которых был зафиксирован положительный ответ на тест.

«Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха: в рабочие дни – с 9:00-16։00 часов, в субботу – с 10:00-14:00 часов, в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно источнику, информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27.