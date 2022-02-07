Заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян и начальник Управления развития промышленности министерства Армен Еганян с рабочим визитом выехали в Москву для ознакомления с работой единого армянского павильона на Международной выставке пищевой промышленности «Продэкспо 2022», представленного армянскими производителями.

Как сообщает «Арменпресс», запланированы встречи с представителями Министерства промышленности и торговли РФ, Агропромышленного блока ЕАЭС, компании «Х5 Group», и с сотрудниками Выставки достижений народного хозяйства.

Члены делегации в Москве примут участие в Днях армянского вина. По инициативе Фонда виноградарства и виноделия Армении на выставке единым национальным павильоном будут представлены армянские вина 15 производителей.