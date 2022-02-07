Председатель Постоянной комиссии НС Армении по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян в рамках своих полномочий 7 февраля в срочном порядке обратилась к действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Польши Збигневу Рау и спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорелу Мосану по поводу немедленного возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.

Как сообщает Арменпресс, Тагуи Товмасян обратила внимание действующего председателя ОБСЕ на недопустимость последовательной политизации вопроса возвращения Азербайджаном армянских военнопленных и выдвижения новых предусловий.

Товмасян привела в обращении соответствующие статьи из международных конвенций ООН, призвав ОБСЕ оказать серьезное политическое давление на Азербайджан, чтобы последний выполнял свои международные обязательства.

Депутат подчеркнула, что удерживаемые в Азербайджане армянские пленные должны быть немедленно репатриированы без всяких предусловий.