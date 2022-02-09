Национальное собрание Армении не приняло законопроект, представленный фракцией «Айастан», которым предлагалось отменить балльную систему штрафов, применяемую при нарушениях правил дорожного движения.

Как передает «Арменпресс», проект закона о внесении изменений в Кодекс Армении Об административных правонарушениях получил 42 голоса «за» и 46 «против».

Оппозиция напомнила, что Конституция Армении запрещает двойную ответственность за одно и то же деяние, отметив, в данном случае водители одновременно и платят штраф и лишаются баллов. И при потере всех 9 баллов лишаются и водительских прав. По мнению оппозиции, одновременно применяются две меры ответственности, что недопустимо.

Однако фракция власти настаивала на том, что штрафная мера может быть как основной, так и дополнительной, и в сочетании со штрафом становится дополнительной. При этом депутаты от власти отметили, что водители не лишаются водительских прав и не несут финансового бремени одновременно. При потере 9 баллов, они лишаются права вождения на 6 месяцев, но не платят штраф за последнее нарушение. До этих пор лишение баллов не является ответственностью.