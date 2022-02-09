Алиев наплевал на требования Гаагского суда прекратить разжигать армяноненавистничество и вандализм в отношении армянских памятников в Арцахе

Широкомасштабная агрессия Азербайджана против Республики Арцах продолжается. Дело не только в том, что азербайджанские военные, несмотря на присутствие в Арцахе российских миротворцев, продолжают регулярно обстреливать населенные пункты и гражданское население, мирно работающих на своей территории арцахцев.

Основным ударам в настоящее время подвергается армянское культурно-историческое наследие Арцаха, которое создавалось армянским народом за многовековую, и даже многотысячелетнюю историю проживания на своей исторической родине, а теперь оказалось на оккупированных Азербайджаном в ходе азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха осенью 2020 г.

Оккупировав 75% территории Арцаха, официальный Баку, не один год пытающийся представить международному сообществу армянские храмы и другие культурно-исторические памятники Арцаха как якобы албанские, теперь проводит на этиз территориях широкомасштабную “чистку”. По официальным данным, на перешедших под контроль ВС Азербайджана находятся около 2 тысяч памятников: 13 монастырских комплексов, 122 церкви, 52 крепости, 523 хачкара и 4 часовни, 12 музеев (всего – 20 тысяч экспонатов).

Одни храмы и памятники азербайджанцами сносятся напрочь, другие представляются как якобы православные, албанские, удинские и т.д. Для вящей убедительности в Азербайджане решили создать рабочую группу для устранения якобы “фальшивых надписей, нанесенных армянами на албанские религиозные храмы”.

В Баку этот процесс цинично называют “мониторингом древнего албанского наследия с участием международных экспертов”. Видимо, эти анонимные “международные эксперты” будут проходить в Баку тщательный отбор с пристрастием и соответствующими подношениями. В противном случае Азербайджан не стал бы препятствовать допуску экспертов ЮНЕСКО сразу после подписания 9 ноября 2020г. трехстороннего (Россия, Армения, Азербайджан) заявления о прекращении огня. Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев клятвенно пообещал главе России Владимиру Путину, что защитит христианские сооружения на этих территориях.

Однако 20 ноября 2020г. гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле в ходе встреч с представителями Азербайджана и Армении предложила направить экспертную миссию в Нагорный Карабах для защиты объектов культурного наследия. А в конце декабря заместитель гендиректора организации по вопросам культуры Эрнесто Оттоне сообщил, что организация неоднократно обращалась к властям Азербайджана по этому вопросу, но безуспешно. Между тем, отметил Оттоне, “каждая неделя делает оценку состояния культурных ценностей более хрупкой и сложной, особенно с учетом погодных условий, которые в ближайшие недели ухудшатся., – отметил Оттоне.

Прошло почти полтора года. Храмы, памятники разрушаются не погодой, а азербайджанскими военными. Делается это целенаправленно, о чем свидетельствуют многочисленные видео. К примеру, были осквернены и до основания снесены церкви Сурб Аствацамайр в Мехакаване, Сурб Ованнес Мкртич «Канач жам» (Зеленая часовня) в Шуши, а также многочисленные хачкары , памятники, надгробные плиты. Есть видео, свидетельствующее о вандализме азербайджанских оккупантов в отношении церкви Сурб Аствацацин в селе Каринтак. Повредив стены, осквернив и разбив алтарь храма, азербайджанские военные возносят в армянской церкви хвалу Аллаху, хотя вряд ли Всевышний одобряет подобный вандализм.

То, что разрушить не могут из опасений в обвинении очевидного варварства и вандализма видоизменяют. Так, стены собора Святого Христа Всеспасителя Сурб Казанчецоц в Шуши, который в ходе азербайджанской агрессии осенью 2020г. был 8 октября дважды атакован ракетно-артиллерийским ударом ВС Азербайджана, от чего пострадали мирные граждане и журналисты, были испещрены исламистскими надписями, а потом с храма сняли купол, удалили статуи ангелов с ограды и начали якобы “реставрационные” работы. Недавно в соцсетях появились сообщения, что азербайджанцы хотят переделать армянский храм в мечеть.

Все эти фашистские действия производятся по распоряжению президента Алиева. Напомню, как в ходе семейного посещения в марте 2021 г. оккупированного Гадрута, Ильхам Алиев на руинах армянской церкви Святой Богородицы XII века заявил: «Армяне хотели арменизировать и эту церковь, сделали здесь надписи на армянском языке, но не смогли добиться этого. Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии? Она похожа на хлев, словно хлев, мусорная свалка, – сказал Алиев в церкви. – Все эти надписи — фальшивые, они были сделаны впоследствии».

Разрушили и превратили армянский храм в хлев воспитанные и обманутые тобой твои солдаты, никчемный сын Гейдара! Это вы, ты и твои предшественники, своей фашистской политикой уничтожаете или присваиваете все, что другие народы создавали веками! До 1918 года на планете не было страны под названием “Азербайджан”. Где был Азербайджан, когда в 4 веке в Арцахе были построены монастырь Амарас, храмы Дадиванк и Цицернакаванк? Кто построил основанный в 80 г. до н.э. Тигранакерт ? В Арцахе сотни древнейших храмов! В т.ч., увы, на оккупированных Азербайджаном территориях.

В переданном по русско-турецкому Московскому договору 1921 г. под протекторат Азербайджана Нахиджеване богатейшее культурно-историческое наследие армянского народа сравнено с землей. Наибольшее звучание получило уничтожение властями Азербайджана более 10 тысяч средневековых армянских хачкаров на армянском кладбище близ города Джульфа.

Начало этому вандализму было положено еще в 1903 г. В ноябре 1998г. фотографии, сделанные с границы с Ираном, констатировали, как азербайджанцы с помощью бульдозеров разрушают могилы, разравнивают могилы, а хачкары перевозят на поезде. Жалобы ЮНЕСКО и других международных организаций пресекли этот вандализм, однако 800 хачкаров тогда были уничтожены.

В ноябре 2002 г. Азербайджан продолжил действия по уничтожению кладбища, разрушив сотни хачкаров. Окончательно кладбище было уничтожено в конце 2005г., хачкары были разбиты азербайджанскими военными с помощью тяжёлой строительной техники, часть обломков была сброшена в реку Аракс, другие увезены на грузовиках, полагаю, для использования при строительстве дорог и пр. На месте кладбища азербайджанские власти построили полигон.

На этот раз все происходило при молчаливом попустительстве ЮНЕСКО. С требованиями к ЮНЕСКО и других международных организаций прекратить этот вандализм выступали и Армения, армянские историки, археологи, и зарубежные ученые, политические и общественные деятели. 16 февраля 2006г. была принята резолюция Европарламента, осудившая уничтожение хачкаров Джуги и потребовавшая от азербайджанских властей допустить в этот район делегатов от Европарламента. Однако Баку в Нахиджеван так никого и не допустил. ЮНЕСКО же после слабой попытки вмешательства в ситуацию в 1998г, предпочла умыть руки, и в последующем больше к этому вопросу не возвращалась.

Спустя почти полтора года после азербайджанской агрессии против Арцаха, осквернения и разрушения на оккупированных Азербайджаном территориях множества армянских культурно-исторических памятников и храмов, а также после собственных заявлений о том, что Баку не допускает миссию ЮНЕСКО в Арцах, ЮНЕСКО заявляет, что может рассмотреть предложения, выдвинутые на встрече глав Азербайджана, Армении, Франции, Совета Евросоюза ?!

«Мы работаем со всеми сторонами над созданием условий для независимой технической миссии ЮНЕСКО в рамках конвенции 1954 года. ЮНЕСКО приветствует все полезные идеи и инициативы как от региональных организаций, так и отдельных стран. С этой точки зрения могут быть рассмотрены идеи, выдвинутые на встрече, прошедшей 4 февраля. Эти идеи будут оценены ЮНЕСКО при полном сотрудничестве с Арменией и Азербайджаном»,- отмечается в официальном ответе организации.

Между тем, агрессия и вандализм Азербайджана против армянских памятников в Арцахе продолжается. К своим атакам на армянское наследие Баку привлек албано-удинскую христианскую религиозную общину Азербайджана, неправительственные организации, которые в своих обращениях к руководству ЮНЕСКО не только поддерживают курс Алиева на фальсификацию истории, но еще и льют грязь на Армению, обвиняя ее в том, что она якобы “грабит, уничтожает, присваивает и изменяет происхождение культурного наследия азербайджанского народа”. Было бы что грабить и присваивать у тех, кто за годы своего существования так ничего ценного и не создал.

Разрушением и албанизацией армянского культурно-исторического наследия азербайджанские власти пытаются не только выставить себя т.н. наследниками древних цивилизаций, но и преследуют чисто политические цели – стереть все армянские следы в Арцахе, чтобы у армян не было возможности предъявлять территориальные претензии.

“То, что происходит сейчас с азербайджанцами, – это страшная шовинистическая болезнь, которая прогрессирует, отбрасывает народ в средневековье, заставляет делать национальным героем подлого убийцу. Это симптом глубочайшего нравственного, духовного кризиса, который словно раковая опухоль, разъедает общество. Боюсь, что гуманитарными методами это не лечится….”, – отмечает почетный архитектор России, профессор Московского архитектурного института Никита Шангин.

Я давно говорю, что все призывы и заявления для Баку – пустой звук. Нужны кардинальные меры. Какие? Международное сообщество не ввело против Азербайджана никаких санкций ни во время, ни после военной агрессии против Арцаха. Теперь будет молчаливо взирать на уничтожение армянских христианских храмов и других культурно-исторических памятников?

Как напоминает МИД Армении, за последние десятилетия международное сообщество в лице ООН, реагируя на участившиеся в мире случаи преднамеренного уничтожения памятников культуры в ходе конфликтов, выработало позицию, согласно которой разрушение культурных объектов является военным преступлением и приравнивается к террористическим актам.

Согласно статье 4 Гаагской конвенции 1954г. О защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, запрещено любое действие вандализма, воровства, грабежа, присвоения, расправы над культурным наследием.

Согласно первому протоколу конвенции, на оккупированных территориях запрещено уничтожать культурные или духовные ценности. Второй протокол Гаагской конвенции 1999г. подтверждает это требование и такое деяние, согласно статье 15, квалифицирует как международное преступление.

Гаагский суд потребовал от Азербайджана прекратить разжигание расовой ненависти в отношении армян и предпринял для этого необходимые меры. Алиев продолжает угрожать Арцаху и Армении и разжигать армяноненавистночество.

Алиев наплевал и на требование Гаагского суда принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения, затрагивающих армянское культурное наследие, включая, помимо прочего, церкви и другие места отправления культа, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты.