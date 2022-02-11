Министр юстиции Республики Армения Карен Андреасян, заместитель министра Григор Минасян, начальник отдела правовой помощи министерства юстиции Арменуи Арутюнян и первый заместитель начальника полиции Арам Ованнисян 20 февраля отправятся в столицу Исламской Республики Иран Тегеран.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта e-gov.am.

В ходе визита делегация во главе с министром юстиции Кареном Андреасяном проведет встречи с министром юстиции Исламской Республики Иран Амином Хоссейном Рахими, генеральным прокурором Исламской Республики Иран Мохаммадом Джафаром Монтазером и другими высокопоставленными лицами.

Делегация во главе с министром юстиции РА Кареном Андреасяном будет находиться в Иране 20-22 февраля.