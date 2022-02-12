«Шушинская декларация», недавно ратифицированная парламентом Турции и подписанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, получила силу закона.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Указ, подписанный Эрдоганом, опубликован в официальном бюллетене официальной газеты Resmi Gazete.

В декларации, подписанной Реджепом Тайипом Эрдоганом Ильхамом Алиевым 15 июня 2021 года, в частности, говорится, что две страны будут действовать сообща в случае «угрозы или агрессии» со стороны третьей страны. В декларации говорится, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».