13 февраля члены Государственной комиссии по организации мероприятий, посвященных 34-летию Карабахского движения, во главе с председателем комиссии Артуром Товмасяном посетили мемориальный комплекс Степанакерта и возложили венок к Мемориалу, увековечивающему память воинов, павших в Арцахской и Отечественной войнах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального Собрания Республики Арцах, члены комиссии возложили цветы к находящимся по соседству с городским мемориалом могилам армянских воинов, освятивших свои имена в трех Арцахских войнах.

«К официальной церемонии присоединились также находящийся в Республике Арцах депутат парламентской фракции “Айастан”, председатель Бюро АРФД Армен Рустамян, новоназначенный министр ОНКС Республики Арцах Анаит Акопян”, – говорится в сообщении.

Согласно источнику, церемония проходила при участии представителей командного состава Армии обороны.