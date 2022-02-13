По состоянию на 11:00 часов 13 февраля в Армении было подтверждено 406 379 случаев коронавирусной болезни, из которых 373 306 – случаи выздоровления, 8167 случаев со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 23 333 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За один день было проведено 5189 тестов, по результатам которых подтверждено 1574 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 3034 человека, зарегистрировано 10 случаев смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 824 тыс. 209.