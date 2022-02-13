Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян сделал запись в своем Telegram-канале в связи с 34-й годовщиной Арцахского национально-освободительного движения.

“34 года назад в этот день в Арцахе стартовал этап общенародной борьбы Арцахского движения, заложив основу не только освобождения Арцаха от азербайджанского ига и фактического воссоединения с матерью-Арменией, но и фундаментальных изменений в Армении и движения за независимость.

Несмотря на то, что в результате войны 2020 года Арцах оказался в тяжелом положении, тем не менее, мы решительно настроены в вопросе продолжения выбранного нами пути. При содействии всего армянского мира мы продолжаем процесс государственного строительства в Арцахе с целью достижения международного признания независимости Республики Арцах, деоккупации наших территорий и, в конце концов, повышения уровня объединения и интеграции с матерью-Арменией.

Кстати, примечательно, что Арцах является одной из тех исключительных территорий исторической Армении, где около 3000 лет подряд армяне составляли подавляющее большинство и имели продолжительный ход суверенитета и традиции. Эта историческая реальность не изменится и в будущем” , – написал госминистр Артак Бегларян.