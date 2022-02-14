С 22:25 13 февраля до 14:30 14 февраля в МЧС поступило 9 сообщений об ущербе, причиненном землетрясением.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, поступил сигнал, что поврежден балкон квартиры на 2-м этаже дома 68а по улице Вардашен 6. Выяснилось, что выпали два камня. Пожарные-спасатели разграничили территорию и убрали камни.

Поступил сигнал о частичном обрушении стены дома №10 по 4-му переулку Арцаха. Выпало 8 камней. Спасатели разграничили территорию.

В квартирах нескольких домов, согласно поступившим сигналам, появились или расширились существующие трещины.

В Лорийской области зарегистрировано 4 сигнала. Обрушилась часть стены подвала дома № 2 по улице Соса Саргсяна в Степанаване. Выяснилось, что обрушилось около 3 квадратных метров стены подвала дома, пострадавших нет. Со стен нескольких строений в Алаверди, Степанаване и Ванадзоре выпали камни и облицовочные плитки.

В Ширакской области были повреждения дома 26 3-го района Антараван города Гюмри.

В тот же день была установлена связь с оперативными дежурными МЧС РФ и Департамента ЧС МВД Грузии. Там разрушений нет.