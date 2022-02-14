После землетрясения, произошедшего 13 февраля, в Армении было зарегистрировано 165 афтершоков, сильнейший из которых был магнитудой в 3 балла. Это после Спитакского землетрясения было самое сильное в регионе сотрясение.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами заявил директор Территориальной службы сейсмической защиты Сос Маргарян.

По его словам, для таких землетрясений характерны афтершоки. Он напомнил, что в августе прошлого года в том же эпицентре, в зоне расширения Джавахка, в первый день землетрясения было зарегистрировано 69 афтершоков, к 40-му дню количество афтершоков достигло 223.

«Землетрясение магнитудой в 5,2 балла, зарегистрированное 13 февраля, было сильнейшим после Спитакского землетрясения 1988 года, потому что магнитуда была высокой, люди были напуганы. Если рассматривать землетрясения, произошедшие с прошлого года, не все были сильными. Но на этот раз была зарегистрирована магнитуда в 5,2, что считается умеренно сильным землетрясением, очень вероятно, что афтершоки вчерашнего землетрясения еще продлятся», – отметил Сос Маргарян.

13-го февраля, в 22:25 по местному времени, в 18:25 по Гринвичу, сейсмологическая сеть службы Сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение с географическими координатами 41.19 северной широты и 43.97⁰ восточной долготы, произошедшее у границы Грузии с Арменией, в 16 км к северо-востоку от города Бавра, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 5,2 балла. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов. Землетрясение силой в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях и силой 3 балла в Ереване.