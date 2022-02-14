Министерство иностранных дел Республики Армения внимательно следит за развитием событий в Украине.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Дипломатические миссии Армении в Украине – посольство, расположенное в Киеве, Генеральное консульство в Одессе работают в обычном режиме, находясь в постоянном контакте с гражданами Армении, которым при необходимости будут даны дополнительные указания», – написал Ваан Унанян на своей странице в Facebook.