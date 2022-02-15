Проект закона об оккупации территорий Республики Арцах, введенный в обращение в Национальном собрании Арцаха, будет важным документом и станет очень важным шагом в плане разрешения проблемы Арцаха и уточнения подходов к определению международного статуса Арцаха.

Об этом «Арменпресс» сказал министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, подчеркнув важность законопроекта с политической, исторической и моральной точек зрения.

«Это, конечно, будет очень важный документ. И это наше видение, это важно с политической, исторической и моральной точки зрения. Вообще, это важный шаг, сам процесс очень важен. Следовательно, в Национальном собрании Арцаха будут эти обсуждения, и мы готовимся к активным обсуждениям. Естественно, этот закон будет всеобъемлющим, включающим различные аспекты», – прокомментировал Давид Бабаян.

По словам главы МИД Арцаха, велика вероятность, что законопроект будет принят, и то же самое прогнозируют все фракции и политические силы Национального собрания Арцаха.

Законопроект «Об оккупированных территориях Республики Арцах», опубликованный 4 февраля 2022 г., введен в обращение по инициативе председателя Национального собрания Республики Арцах и всех пяти фракций Парламента. Обсуждение в первом чтении в Парламенте намечено на 16 февраля.

Проект закона определяет правовой статус территорий, захваченных вследствие военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 годах, в 2016 году и в 2020 году, при непосредственном участии Азербайджанской Республики и иностранных вооруженных террористов. Определяет их особый правовой режим, особенности деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, а также отношения, связанные с защитой прав человека, гражданских прав и свобод, а также прав и интересов юридических лиц».Оккупированными территориями, согласно законопроекту, считаются территории, отмеченные в Законе об административно-территориальном делении Нагорно-Карабахской Республики *, **, *** звездочками, и оказавшиеся под контролем Азербайджана: районы, общины и населенные пункты, а также земли и водные ресурсы, находящиеся на территории этих районов.