Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ход реализации обязательств, взятых сторонами трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Собеседники подчеркнули предпринятые шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, созданию механизмов по вопросам демаркации и делимитации.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел Армении и РФ коснулись сотрудничества на двусторонней и многосторонней площадках, а также вопросов региональной и международной повестки дня.

Собеседники обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.