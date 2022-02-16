Азербайджанская компания грязным приемом первобытных преступников обманула грузинских строителей – акция недовольных перед посольством в Тбилиси

В Тбилиси проходят акции обманутых рабочих строительной компании «Аккорд Джорджия» (дочка азербайджанской ОАО «Строительно-Промышленная Инвестиционная Корпорация Aккорд», руководимой Вугаром Сулеймановым), которые устроили акции протеста во дворе Тбилисского городского суда и перед зданием посольства Азербайджана в Грузии, требуя реализации решения суда и выплаты им задолжностей по заработной плате.

По словам протестующих, суд удовлетворил их иск, хотя приговор не приводится в исполнение. Около 200 сотрудников говорят, что их семьи сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами и не могут выплатить свои банковские кредиты из-за чего теряют свое заложеное в финансовых организациях движимое и недживиное имущество.

Отметим, что азербайджанская строительная компания «Аккорд» осуществляла строительство автомобильных дорог в западной Грузии, а проект курировало Министерство финансов страны. Примечательно, что компания пошла в Грузию в годы президентства Михаила Саакашвили (в 2010-2013 годы председателем Совета директоров, генеральным директором ОАО «Строительно-Промышленная Инвестиционная Корпорация Аккорд» был уроженец грузинского Марнеули Хагани Гулузаде).