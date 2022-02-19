18 февраля в Мюнхене состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна с Государственным министром иностранных дел Федеративной Республики Германии Тобиасом Линднером.

Собеседники обменялись мнениями относительно эффективного сотрудничества между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах. Глава внешнеполитического ведомства Армении с удовлетворением констатировал положительную динамику сформировавшихся между Арменией и Германией дружественных отношений, основанных на исторических связях, общих ценностях и взаимных интересах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, Арарат Мирзоян и Тобиас Линднер выразили готовность к углублению сотрудничества между двумя странами в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений.

Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки. Министр Мирзоян представил ситуацию в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.

Была отмечена важность всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Был обсужден вопрос немедленного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

В ходе встречи был также затронут процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.