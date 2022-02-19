США должны увеличить помощь, предоставляемую США лицам, переселенным из Арцаха в результате агрессивных действий азербайджанской стороны.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал член Палаты Представителей Джош Готтхаймер, который накануне встретился с армянскими беженцами, переселенными из Арцаха в ходе 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года

«На этой неделе я встретился с армянскими беженцами, переселенными из Арцаха в ходе 44-дневной войны. После того, как я услышал истории и встретился с их детьми, мне стало очевидно, что мы должны сделать больше, чтобы признать произошедшие погромы и привлечь к ответственности Азербайджан.

Как американскому еврею, нацеливание на этнические меньшинства – для меня очень личный вопрос. США должны сделать больше, чтобы встать рядом с армянами, в том числе и расширять поддержку эвакуированных из Арцаха и прекратить предоставление помощи Азербайджану»,-написал он.