Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 февраля в Мюнхене встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Файсалом бин Фархан Аль Саудом.

Как сообщает Арменпресс, собеседники обменялись мнениями вокруг отношений и перспектив установления сотрудничества между Арменией и Саудовской Аравией, выразив готовность провести работы по формированию двусторонней и многосторонней повестки между двумя странами.

Арарат Мирзоян выразил уверенность, что существует соответствующий потенциал для развития сотрудничества в сфере информационных и высоких технологий, здравоохранения, туризма, культуры.

В ходе встречи главы МИД подчеркнули важность активизации торгово-экономических связей между двумя странами, реализации инвестиционных программ и налаживания контактов между деловыми кругами.