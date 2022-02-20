Секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян направил послание по случаю Дня Возрождения Арцаха, отметив, что власти Арцаха после войны действуют с целью создания условий для достойной жизни.

Об этом Арменпресс сообщили в Совете Безопасности Республики Арцах.

В послании Виталия Баласаняна говорится:

«Уважаемые соотечественники!

20 февраля 1988 года стало символом решимости, героизма, свободы и единства нашего народа.

Общенациональное, законное и справедливое Движение было воспринято Азербайджаном с характерным для него варварством, навязыванием войны. Ценой больших страданий, тысяч жертв мы дошли до победного конца в этой битве и приступили к реализации священной задачи – восстановления Арцаха, но враг развязал новую катастрофу.

Жестокая война отняла у нас тысячи молодых людей, Азербайджан оккупировал большую часть наших земель, но план по окончательному уничтожению Арцаха снова не был реализован – мы навсегда в Арцахе, полные непоколебимой воли сохранить эту священную землю, поскольку наши корни здесь очень глубоки.

Дорогие арцахцы,

Будьте уверены, что власти Арцаха после войны работают с целью создания условий для достойной жизни. К сожалению, каждый наши будни небезопасны, но поверьте, делается все возможное для обеспечения полного мира.

Поздравляю всех нас с Днем возрождения Арцаха, желаю твердости воли и оптимизма.

Добра всем нам».