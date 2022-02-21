Секретарь Совета безопасности Армен Григорян 21 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Финляндии в Республике Армения Кирсти Наринен.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, по просьбе посла секретарь Совета безопасности представил позицию Армении по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокированию региональных транспортных коммуникаций и урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В этом контексте Армен Григорян подчеркнул, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным форматом, в рамках которого может быть урегулирован нагорно-карабахский конфликт.

Посол Кристи Наринен высоко оценила осуществляемые в последние годы демократические реформ в Армении и выразила готовность своей страны к дальнейшему продолжительному сотрудничеству с Арменией.

В ходе встречи стороны также обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.