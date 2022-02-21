Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудят ход реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе и экономических и транспортных договоренностей по Южному Кавказу и вопрос разблокирования коммуникаций. Как передает «Арменпресс», по этому поводу пресс-служба Кремля распространила заявление.

Лидеры двух стран планируют обсудить широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Согласно сообщению, по итогам переговоров будет подписана Декларация о союзническом сотрудничестве.