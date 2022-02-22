Тема «Безопасность на Южном Кавказе» была в повестке дня заседания Политического комитета Парламентской ассамблеи «Евронест», в рамках которого обсуждался и нагорно-карабахский конфликт.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявила глава делегации НС Армении в ПА Мария Карапетян.

«Сегодня обсуждался и нагорно-карабахский конфликт. К нам в онлайн режиме присоединились и эксперты. Армянский эксперт был в зале, эксперт из Азербайджана подключился онлайн, после чего армянские депутаты, почти вся делегация, и азербайджанские депутаты обменялись мнениями.

Наши европейские партнеры высказали свою позицию. Я считаю очень важной позицию представителя Европарламента на Южном Кавказе Марины Кальюранд. Сегодня она еще раз подтвердила, что война не может быть средством разрешения конфликта, что нагорно-карабахский конфликт еще не получил своего полного, всеобъемлющего, переговорного, мирного решения», – рассказала Мария Карапетян.