Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян встретился с министром внутренних дел Греции Макисом Воридисом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное посольством, стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сфере государственного управления и административных реформ. Макис Воридис отметил, что Греция имеет большой опыт в этих сферах и готова поделиться им с Арменией. Министр кратко представил структуру и деятельность МВД Греции.

Тигран Мкртчян, в свою очередь, отметил, что Армения в последние годы в этом направлении предпринимает определенные шаги, и содействие дружественных стран и обмен опытом будут способствовать установлению в Армении эффективного управления.

Обе стороны выразили готовность предпринять в этом направлении конкретные шаги.