В Ереване 22 февраля состоялись заседания комитетов ПА «Евронест» по экономической интеграции, сближению правовых норм и конвергенции с политикой ЕС, социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе обсуждений в рамках рабочих документов была затронута реализация программ общественного здравоохранения и вакцинации в государствах-членах, а также зафиксированные результаты.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации в Армении Дайана Сарумова, говоря о деятельности ассоциации, представила результаты проведенного исследования ситуации на экономическом рынке в условиях пандемии.

Участники представили проблемы, с которыми сталкиваются страны при реализации программ вакцинации. Представители Всемирной организации здравоохранения, министерства здравоохранения Армении и офиса ЮНИСЕФ в Армении высказали свою позицию по данному вопросу, детализировав статистику борьбы с пандемией.

Член фракции «Гражданский договор» Национального Собрания Татевик Гаспарян отметила, что жители Арцаха не имеют доступа к вакцинам, что является серьезной проблемой. Подчеркнув, что Армения предоставила определенное количество вакцин населению Нагорного Карабаха, депутат отметила, что, тем не менее, это не является полным решением проблемы. В этой связи она подчеркнула важность глобального сотрудничества.

Представитель фракции НС «Честь имею» Айк Мамиджанян и члены фракции «Армения» Артур Хачатрян и Артур Казинян коснулись случаев нарушения Турцией и Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в период пандемии, недопустимости применения запрещенного оружия.

Депутат фракции НС «Гражданский договор» Саркис Ханданян поблагодарил представителей комитетов за визит в Армению в столь сложных условиях и участие в работе Парламентской ассамблеи, а также за поддержку делегации ЕС и посла ЕС в организации работы Ассамблеи.

Член Совета Европы Юозес Олекас поблагодарил армянскую делегацию за теплое гостеприимство и пожелал успехов.