Министерство обороны Армении распространило сообщение, в котором говорится об очередной дезинформации, распространенной МО Азербайджана.

«Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 23 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы», – передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Министерства обороны Армении. В министерстве заверяют, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.