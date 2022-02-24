По состоянию на 11:00 24 февраля в Армении всего подтверждено 418 220 случаев заражения COVID-19, 396 670 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 329 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 557 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 467 тестов. Подтверждено 764 случая заболевания COVID-19, 970 заболевших вылечились, есть 14 летальных исходов.

Всего проведено 2 879 685 тестирований.