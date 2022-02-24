С разрешения авиационных властей Армении и Российской Федерации авиакомпания FLYONE ARMENIA с 1 марта этого года начинает выполнение регулярных прямых рейсов по направлению Ереван – Москва – Ереван.



Первый рейс по маршруту Ереван – Москва – Ереван состоится первого марта в международный аэропорт «Внуково». Затем рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Рейсы будут выполняться из международного аэропорта «Звартноц» с удобным расписанием и по доступной стоимости.



Билеты, а также дополнительные услуги можно приобрести на сайте (www.flyone.am) или посредством мобильного приложение, доступного в Google App или App Store, также и во всех партнерских агентствах.

О FLYONE ARMENIA

Авиакомпания FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации выдал FLYONE ARMENIA է сертификат эксплуатанта. Eй присвоен двух символьный код IATA 3F и трех символьный код ICAO FIE.

Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства AirbusA320. Они рассчитаны на 180 пассажиров и соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASASecurity. Также в условиях пандемии самолеты оснащены воздушными фильтрами HEPA, которые уничтожают вирусы и бактерии на 99,97%.

Авиакомпания FLYONE (www.flyone.eu) основана в 2016 году в Республике Молдова и сейчас является одним из лидеров авиационного рынка. Авиакомпания FLYONE получила сертификат IOSA, высший стандарт безопасности в операционном менеджменте, а также неоднократно входила в ТОП-10 «Самых пунктуальных компаний» в 2018, 2019 и 2020 годах в категории EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).