24 февраля в Вене состоялась встреча специальных представителей в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера НС Армении Рубена Рубиняна с послом Сердаром Кылычем.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией, о чем договорились во время их первой встречи в Москве.

Они обменялись мнениями о возможных совместных конкретных шагах в этом направлении, подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предварительных условий.