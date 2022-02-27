По инициативе Посольства Республики Армения в Греции 28 сентября на популярной площадке exhibbit.com откроется двуязычная (греческий и английский) эксклюзивная виртуальная временная выставка под названием «Сумгаит 1988», посвященная массовым погромам армян в азербайджанском городе Сумгаит.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Посольства Армении в Греции в Facebook.

“Электронная ссылка на виртуальную выставку и другие подробности ее содержания будут сообщены дополнительно”, – говорится в сообщении.