Первая армянская компания «КайлТек», создающая специальные реабилитационные устройства, разрабатывает новое инновационное устройство для людей с ограниченными возможностями.

Как передает «Арменпресс», компания намерена обеспечить этими устройствами военнослужащих, получивших инвалидность.

После апрельской войны 2016 года группа кинезиологов сформировала команду и на добровольных началах стала вести работу с ребятами, получившими инвалидность. В результате многолетней работы специалистам стало ясно, что в Армении нет достаточного количества реабилитационных устройств, и они инициировали их производство. Так была создана первая армянская компания по созданию специальных реабилитационных устройств «КайлТек», основателем которой был Давид Арсенян.

Устройства создавались по мере необходимости. По словам Давида Арсеняна, у людей с инвалидностью, которые не могут ходить, развивается более 30 заболеваний, профилактика которых намного эффективнее лечения.

Арсенян рассказал, что после четырехдневной войны он и его команда зафиксировали в госпитале много положительных результатов, но были и проблемы. В основном – связанные с самостоятельной ходьбой раненых.

«У нас был пациент, с травмой головы. Было удалено 45% головного мозга, включая речевой центр. Все были уверены, что Ово никогда не заговорит. Я шел по коридору, направляясь к его палате, напевая себе под нос песню «Геташен», и когда вошел к нему замолчал, но вдруг Ово детским голосом продолжил песню. На мгновение мы все замерли. Позже я узнал, что песня «Геташен» была песней их роты. Мы изучили и поняли, что это связано с гибкостью мозга. Функцию поврежденного центра принимает на себя здоровый нервный центр. Для меня это был повод начать свою деятельность в качестве соучредителя «КайлТека», – рассказал Арсенян.

По словам соучредителя, они работали даже с ребятами с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Когда результаты их исследований посылали в другие зарубежные клиники, им отвечали, что пациент не выживет, а если и выживет, то у него будет «вегетативный статус». Арсенян уверяет, что они в Армении добились того, что больные теперь не только живут, но и ходят и разговаривают. Они поняли, что в наших реабилитационных центрах и больницах нет тех технологий, которые есть в развитых странах мира, они оснащены самым современным оборудованием. После некоторых исследований решили производить такое оборудование в Армении.

Арсенян уверяет, что их стартапу нужно от 4 до 5 лет, чтобы стать прибыльной организацией. Говоря о финансах, Арсенян акцентировал внимание на первой инвестиции. 6 млн драмов перечислило Министерство ВТП.

По словам соучредителя «КайлТека», их цель – восстановить и развить прежний производственный потенциал Армении. Армения не может быть рынком для такой продукции. Компания стремится выйти на международную арену, предпосылки для чего уже существуют. Устройства получили международную сертификацию качество и конкурентоспособности.

В следующем году они хотят начать кампанию по сбору средств.

Устройство «КайлТека» было представлено на выставке Dubai Expo 2020.

Карине Тертерян

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