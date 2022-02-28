Спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выступил с посланием по случаю 34-й годовщины Сумгаитского геноцида.

Как передает «Арменпресс», в послании председателя НС, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники, со дня сумгаитского преступления прошло 34 года. От геноцидов пострадало и страдает много народов и наций мира. Для армянского народа это прошлое и настоящее, но оно никогда не будет будущим.

Азербайджан, искусственное государство, родившееся в начале 20-го века, с момента своего образования возложил на себя антиармянскую миссию. Доказательством тому являются и Сумгаитские погромы, устроенные в 1988 году, и непрекращающиеся войны.

Единственная цель и желание Азербайджана – окончательная оккупация Арцаха и уничтожение коренного его народа.

Безнаказанность и ксенофобия подтолкнули азербайджанские власти к новым геноцидным действиям. Проявление антиармянства достигло своего пика в сентябре 2020 года в развязанной Азербайджаном войне, в частности, бесчеловечным обращением с населением Арцаха, с армянскими пленными, убийствами, пытками и культурным геноцидом.

Решительно осуждая сумгаитское злодеяние и проводимую политику в отношении армян Арцаха, мы призываем цивилизованный мир предпринять активные шаги для предотвращения политики геноцида Азербайджана в отношении армян. Мы должны выйти из этой сложной ситуации, и жить на земле наших предков, требовать свои права.

Преклоняюсь перед памятью наших соотечественников, ставших жертвами азербайджанского насилия, и героев, погибших во всех арцахских войнах».