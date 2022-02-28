Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян) выступит под управлением дирижера Айка Давтяна. Концерт состоится 4 марта в Доме камерной музыки имени Комитаса.

Как передает «Арменпресс», прозвучат произведения Эдварда Грига, Беджамина Бритена, Дмитрия Шостаковича, Яна Сибелиуса и Эдуарда Мирзояна.

Айк Давтян выступал с концертами в разных странах: во Франции, Канаде, Италии, Испании, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Израиле и в др. Он регулярно сотрудничал с филармоническими оркестрами Парижской оперы, Парижского радио и с другими оркестрами.

В 1999-2011 годах Айк Давтян создал и дирижировал Лирическим симфоническим оркестром Парижа, а затем Струнным оркестром «Наири». Во время концертов он всегда представлял лучшие образцы армянской музыки. Он преподавал в Высшей академии в Страсбурге, Высшей консерватории в Париже и в других учреждениях.

В настоящее время Айк Давтян ведет класс скрипки и камерной музыки в Региональной консерватории Сержи-Понтуаз в Париже. Он регулярно получает приглашения от армянских оркестров выступить в качестве сольного скрипача и дирижера и знакомит армянского слушателя с французской и мировой музыкой.