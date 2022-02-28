Следственный комитет Республики Арцах принял к производству уголовное дело, возбужденное по факту обстрела военнослужащими ВС Азербайджана с близлежащей военной позиции трех человек в селе Храморт.

Как сообщает «Арменпресс», по этому поводу Следственный комитет Арцаха распространил заявление.

«В Аскеранском районном следственном отделе Территориального следственного управления Следственного комитета Республики Арцах возбуждено уголовное дело по факту обстрела военнослужащими ВС Азербайджана с близлежащей военной позиции трех человек в селе Храморт, совершенному в этом году 5 февраля 2012 года около 13:00, по мотивам национальной, расовой ненависти либо религиозного фанатизма. Уголовное дело возбуждено по статье 33,103, части 2, пунктам 1 и 14 Уголовного кодекса. Ведется следствие», – говорится в сообщении.