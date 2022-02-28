Министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатурян 28 февраля принял делегацию во главе со специальным посланником Канады в Европе и Евросоюзе Стефаном Дионом. Во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Канаде Анаит Арутюнян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя гостей, Хачатурян поблагодарил власти Канады за поддержку во время 44-дневной войны и усилия в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Говоря о проводимой министерством работе, он представил основные приоритеты и стратегические направления, подчеркнув, что передовой опыт Канады в области цифровизации, кибербезопасности и космической деятельности имеет особую важность для министерства.

Поблагодарив за встречу, Стефан Дион отметил, что основная цель его визита – обозначить существующие возможности сотрудничества между двумя странами. Спецпосланник также подчеркнул готовность Канады содействовать развитию и совершенствованию демократического процесса в Армении.

В ходе встречи стороны также коснулись возможностей проведения совместных исследовательских и экспертных программ между отраслевыми специалистами двух стран, а также сотрудничества между ведущими частными компаниями.

Собеседники также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес отраслевым вопросам, поднятию отношений на новый уровень, а также региональной безопасности и стабильности.